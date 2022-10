La cité de la Gastronomie rouvre ses portes ce vendredi au Grand Hôtel-Dieu. Après un échec cuisant il y a deux ans, elle revient avec un nouveau concept et de nouvelles expositions. Les visiteurs peuvent découvrir les « Banquet », qui offre au visiteur un parcours immersif mêlant sciences et gastronomie.



L’exposition les « Bonnes tables, Belles tables » met en avant le repas gastronomique des Français, qui a été inscrit

au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010, par l’UNESCO.

Cette exposition, impulsée et coordonnée par le chef aux trois étoiles Régis Marcon, rend aux arts de la table toute leur place dans la célébration de la cuisine. Au menu notamment, présentation de vaisselles d’exception et plongée dans la vaisselle de demain, exposition photos sur l’art du service en salle et vidéo sur l’importance du service avec

les chefs Joseph Viola et Anne-Sophie Pic et la Brasserie Georges.

La troisième exposition mettre en avant le Groupe SEB qui célèbre son héritage historique et patrimonial en présentant pour son 165e anniversaire une exposition dans ce lieu emblématique.

Pour visiter, il faudra débourser 7 euros pour les adulte, l’entrée sera gratuite pour les -18 ans. Les tarifs ne s’appliqueront qu’à la fin du mois de novembre. Le site est pour le moment accessible à tous gratuitement.