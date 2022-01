La communauté d’agglomération de Villefranche dévoile enfin son budget

En 2022, le budget de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône est de 38,4 millions d’euros d’investissements pour tous les budgets confondus. Il va permettre la poursuite des projets engagés en 2021 et accélère le déploiement de nouvelles actions inscrites dans le plan de mandat.

Lors de cette nouvelle année, l’environnement et la mobilité seront les deux priorités majeures.

Concernant l’environnement la communauté d’agglomération investira plus de 5 millions d’euros pour favoriser une gestion durable de l’eau avec comme objectif de préserver la ressource en eau et protéger le milieu naturel. Pour réaliser ces objectifs environnementaux, l’agglomération va lancer dès les prochaines semaines deux projets :

– La construction des nouvelles stations de traitement des eaux usées de Lacenas-Cogny (1,8 millions d’euros) et de Blacé (2 millions d’euros) pour limiter les débordements et rejets dans le mieux naturel par temps de pluie.

– La réalisation d’un bassin d’orage de 3 000 m3 à Villefranche-sur-Saône (1,6 millions d’euros), destiné à limiter les déversements d’eaux usées et protéger le Morgon par temps de pluie.

Au niveau de l’environnement, il y aura aussi l’enjeu de la transition énergétique. Afin de répondre aux attentes à ce sujet, la communauté d’agglomération engage les premières actions concrètes en 2022 qui seront la mise en place d’outils d’évaluation et d’optimisation des consommations d’énergies dans les bâtiments communautaires et communaux, ainsi que le lancement des travaux de rénovation énergétique sur une 1ère tranche de logements privés du territoire.

Pour la mobilité, la communauté d’agglomération va bâtir son plan local de mobilité à partir d’une photographie à 360 degrés des besoins des habitants en matière de déplacements. 3.6 millions d’euros, ce sera le budget que prévoit l’agglomération pour ce sujet.

Grâce à ce dernier, le village de Limas pourra se voir disposer de deux aires de covoiturage. Le budget prévoit aussi l’aménagement de la continuité du chemin de halage de la Voie Bleue à Jassans-Riottier. Et puis, dès février prochain un nouveau “plan vélo” sera proposé.