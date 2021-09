La destruction des Baumettes “historiques” débute ce mercredi à Marseille

Ce mercredi 22 septembre 2021 marque le début de la destruction de la prison des Baumettes “historiques” à Marseille. Le bâtiment historique va disparaître au cours de sept prochains mois avec plusieurs phases de démolition programmées. Le centre pénitentiaire va laisser place à une nouvelle prison plus moderne et plus grande d’ici à 2025 puisque 740 détenus pourront y être incarcérés. 50 000 mètres cubes vont ainsi disparaître pour faire peau neuve, pour un coût total estimé à 4,5 millions d’euros.

La prison des Baumettes avait été jugée “insalubre” dans un rapport rendu en 2012. On pouvait y lire : “Le constat dressé par la vingtaine de contrôleurs qui ont visité, du 8 au 19 octobre le centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille, fait apparaître sans aucun doute, une violation grave des droits fondamentaux (…) traitement inhumain et dégradant”. Les prisonniers avaient petit à petit été déplacés dans les Baumettes 2 et 3, laissant vide les Baumettes “historiques”, qui bientôt, ne seront plus.