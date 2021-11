La finale du championnat du monde de pâté croûte a lieu aujourd’hui à Lyon !

Ce lundi, Lyon est ville hôte pour désigner le meilleure pâté croûte du monde. L’événement se déroule à l’Abbaye Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or. 13 candidats rêvent de la médaille d’Or, dont 8 français et parmi eux, deux Lyonnais.

La 12e édition du championnat du monde de pâté croûte se déroule ce lundi. Pour cette édition, c’est le récent vainqueur du Bocuse d’Or, Davy Tissot, qui présidera le jury.

Deux Lyonnais en lice

Parmi les finalistes, deux Gones : Jérémie Crauser, de la Maison Crauser et Bello, et Alexis Trolliet, de la Boucherie Trolliet. Six autres français sont également toujours en lice.

La liste complète des autres participants :

Frédéric Le Guen-Geffroy, CLUBTP90, Paris ;

Iulian Fistos, Restaurant La Côte d’Or**, Saulieu (21) ;

Thierry Larralde, Cantine du Troquet Dupleix, Paris ;

Olivier Nicolau, Restaurant Arraditz, Lescar (64) ;

Damien Raymond, So Good Traiteur, Divonnes les Bains (01) ;

Emeline Aubry, L’Atelier d’Emeline Aubry, Paris ;

Ange Lelièvre, Four Seasons George V, Paris ;

Olivier Horville, Maison Verot, Paris ;

Kohei Fukufa – Takara Shokuhin Kogyo Bütz Delicatessen – Tokyo ;

Yoichi Nakaaki – A table – Tokyo ;

Gregory Faye – Hôtel Place d’Armes – Montréal

Côté international, la liste comporte donc deux japonais et un canadien. Si statistiquement, les chances de voir un français remporter le trophée sont fortes, culinairement l’affaire est différente. En 2019 Osamu Tsukamoto, chef japonais du restaurant Coucagno du Ceruelan Tower Hotel de Tokyo, avait été sacré champion du monde.