La Ligue 2 sera diffusée sur beIN Sports !

BeIN Sports a remporté les droits de diffusion de la Ligue 2 pour les cinq prochaines saisons, avec un montant total de 40 millions d'euros par an. Cette annonce a été saluée par Vincent Labrune, président de la LFP, comme une excellente nouvelle pour les clubs et les supporters, assurant une couverture complète des matches et des magazines. Pendant ce temps, les négociations tendues concernant les droits TV de la Ligue 1 continuent, avec beIN Sports comme acteur clé, malgré les défis persistants avec Canal+. La LFP explore désormais la possibilité de créer une chaîne 100% Ligue 1 en alternative, dans un contexte de débats sur la financiarisation du football français.

