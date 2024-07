La meneuse de jeu Francesca Pasa (Bologne) rejoint l’ASVEL Féminin

L'Italienne de 24 ans, venant du Virtus Bologna, rejoint les rangs villeurbannais afin de compenser les départs de Julie Allemand et Marine Fauthoux. La meneuse va s'imposer au sein de l'équipe, notamment grâce à l'expérience acquise en Euroligue et en Eurocup. L'entraîneur s'est déjà exprimé sur l'arrivée de la joueuse : « Francesca sort d’une très bonne saison en Euroligue avec Bologne sous la direction de Pierre Vincent. Elle souhaitait s’exporter pour la première fois à l’étranger et nous nous sommes bien entendus dès nos premières conversations. Francesca est une meneuse de jeu de 24 ans dont le profil colle avec ce que je cherchais. Je compte sur elle pour apporter son vécu de l’Euroligue, sa motivation ainsi que toute son agressivité et son intelligence de jeu. »

🦁 Notre nouvelle meneuse est là ! 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒂 intègrera le groupe lyonnais pour la saison 2024-2025. Pour sa première année à l'étranger, notre Italienne apportera son expérience sur les compétitions européennes.



🇮🇹 Benvenuto Francesca !



➡️… pic.twitter.com/MXhjo4LA2T — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) July 5, 2024

K.M