La Métropole de Lyon lance une politique ambitieuse en faveur du compostage

Lors du conseil métropolitain des 15 et 16 mars derniers, les élus ont adopté à l’unanimité une délibération en faveur du compostage et de la collecte séparée des déchets alimentaires. Cette délibération va permettre aux citoyens de disposer de solutions faciles et de proximités pour la gestion de leurs déchets.

Ainsi, la Métropole lyonnaise proposera prochainement trois dispositifs complémentaires à ses habitants :

– Le compostage de quartier et en pied d’immeuble : la Métropole de Lyon accélère le déploiement des composteurs de quartier et en pied d’immeuble. Pour le moment, 500 sites de compostage collectifs sont installés. L’objectif est d’atteindre 1 500 composteurs collectifs installés d’ici la fin du mandat.



– Compostage individuel pour les jardins des maisons individuelles : les habitants résidant en maison individuelle avec jardin, pourront bénéficier gratuitement d’un composteur fourni par la métropole. Pour cela, il suffit de s’inscrire, à partir du 26 avril 2021, sur la plateforme Toodego.com.

– Des bornes de déchets alimentaires seront déployée dès septembre 2021 dans l’ensemble du 7e arrondissement de Lyon. L’objectif est que toutes les communes de la Métropole de Lyon soient équipés d’au moins une borne d’apport de déchets alimentaires d’ici fin 2023.

À noter que cette série de mesures s’inscrit dans un plan national de promotion du compostage. Dans toute la France et d’ici 2024, tous les citoyens devront avoir la possibilité de trier leurs déchets alimentaires.