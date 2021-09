La Métropole de Lyon remporte l’appel à projets EaSI

La Métropole de Lyon et ses partenaires locaux et européens – ALYNEA, CLAJJ et ACOLEA, Rock Trust en Écosse et la Feantsa – ont remporté l’appel à projets lancé par la Commission européenne dédié à l’emploi et l’innovation sociale (appelé EaSI).

Un appel à projets nommé Un toit sur la tête, un job dans la poche, qui vise à mettre en place et à tester des programmes d’insertion sociale innovants pour les personnes en recherche d’emploi ou en situation de grande précarité.

Ce projet a pour but « l’inclusion sociale des jeunes de moins de 25 ans en situation de vulnérabilité et/ou en grande précarité en favorisant leur accès au logement et à l’emploi au moyen de trois éléments fondamentaux : une prestation de revenu minimum, des mesures d’activation du marché du travail et un accompagnement adéquat vers le logement et l’emploi », indique le communiqué.