La Métropole de Lyon va éteindre ses lumières ce vendredi soir

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Métropole de Lyon va participer avec plusieurs communes du territoire à une opération baptisée “La nuit est belle”. L’éclairage de plusieurs bâtiments publics va ainsi être éteint durant toute une nuit afin de “sensibiliser aux conséquences de l’éclairage nocturne sur la santé humaine, sur les rythmes biologiques de la faune et de la flore et sur la surconsommation d’énergie générée.”



Il s’agit de la deuxième édition de ce projet lancé par la Métropole de Lyon et imaginé par l’agglomération du Grand Genève.



Les lumières de la majorité des bâtiments, dont l’Hôtel de la Métropole, seront coupées à partir de 21h ce vendredi. À Vernaison, Charly, Jonage, Meyzieu et Saint-Genis-Laval, l’éclairage public sera éteint dès 21h.



Un concours de photos nocturnes



Comme l’évoque Bruno Bernard, le Président de la Métropole, cette opération “contribuera à alimenter une réflexion pour conduire une

politique ambitieuse en matière de lutte contre la pollution lumineuse.”



Parallèlement, un concours de photos insolites invitant les photographes, amateurs comme professionnels, a été lancé. Les participants seront invités à envoyer des photos prises dans la nuit du 21 au 22 mai, à l’adresse suivante, avant le dimanche 23 mai : ericpuyjalinet@gmail.com