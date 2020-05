La Premier League et la Serie A vont reprendre en juin

Les autorités italiennes et les actionnaires principaux de la Premier League ont autorisé la reprise des championnats. Les rencontres se disputeront à huis clos.



Le football européen semble gagner sa bataille contre le coronavirus. Après la Bundesliga et la Liga, c’est au tour de la Premier League et de la Serie A de reprendre. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ballon rond.

Le 17 juin pour la Premier League, le 20 juin pour la Série A

Outre-Manche, c’est la date du mercredi 17 juin qui a été retenue. Deux rencontres ré-ouvriront le bal : Aston Villa-Sheffield United, et Manchester City-Arsenal. A noter que Liverpool, leader actuel, n’a que 6 points à prendre pour assurer son titre de champion.



De l’autre côté des Alpes, c’est le samedi 20 juin qui marquera le retour du championnat italien. La Coupe d’Italie reprendra, quant-à elle, le week-end précédent, soit les 13 et 14 juin. Les rencontres à suivre voient des cadors du football italien s’affronter : Naples contre l’Inter Milan, la Juventus contre l’AC Milan.

La réaction de Jean-Michel Aulas

La reprise du championnat anglais n’a pas manqué de faire réagir le président de l’OL. Ce dernier milite pour une reprise plus tardive de la Ligue 1. La France est pour l’instant le seul pays des 5 grands championnats à ne pas autoriser la reprise du football sur son sol.