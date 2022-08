La Région Aura supprime les subventions pour les sites Natura 2000

Le président de la Région Aura Laurent Wauquiez a décidé de ne plus attribuer les subventions du fond européen agricole pour le développement rural aux zones Natura 2000 d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi les 493,6 millions d’euros vont être redistribués vers d’autres secteurs comme l’agriculture. Une décision qui a été grandement contestée par l’opposition et par les défenseurs de l’environnement et sa biodiversité.

Ces zones Natura 2000 à travers la France entière, et dans la région à travers l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Hautre-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, servent à protéger les habitats et les espèces qui composent la biodiversité européenne.