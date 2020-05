La SNCF attaque le déconfinement avec un trafic réduit

La SNCF a pris des mesures concernant le déconfinement. Celles-ci sont, depuis ce lundi, répertoriées dans la charte « En train, tous responsables ».

Dans cette charte, la SNCF s’engage à une information précise dès la veille sur le plan de transport, « un signalement des trains pour lesquels il existe un risque d’affluence, la désinfection renforcée des gares et du matériel, et la traçabilité des mesures de nettoyage ». Mais elle précise également que des annonces sonores seront effectuées afin de « matérialiser la distanciation physique nécessaire pour permettre une meilleure gestion des flux ». Des dispositifs de protection seront proposés dans les espaces de vente et le port du masque est désormais obligatoire dès son arrivée en gare et jusqu’à la fin de son trajet.

Et afin de répondre aux demandes du gouvernement, au-delà de 100 km, une limitation des déplacements interdépartementaux ou interrégionaux est appliquée. La SNCF invite également les travailleurs à continuer le télétravail afin de laisser la place aux voyageurs qui ont absolument besoin de voyager pour aller travailler.

Dans les gares, ce 11 mai est synonyme de changement. Le réseau de transport français a pris des décisions pour assurer la sécurité de ses voyageurs. Tout d’abord, des éléments de signalétique ont été installés dans les gares afin de respecter les règles de distanciation sociale. Ensuite, les éléments favorisant les rassemblements, comme les pians et les baby-foot ont été supprimés des gares. Les bornes wifi et les espaces de recharge mobiles ont également été désactivés. Du gel hydroalcoolique est désormais proposé à l’entrée de grandes gares. Il est aussi possible de se procurer des masques et du gel en vente d’appoint, dans les boutiques Relay et distributeurs Sélecta. Les zones de contact, telles que les rampes, les boutons poussoirs, les poignées, les claviers et les automates seront, quant à elles, nettoyées avec un produits virucide 1 à 2 fois par jour.

Après l’annonce d’une reprise progressive, mais réduite, du réseau par la ministre de la Transition écologique, la plupart des lignes ne seront pas desservies à 100 %.

En Rhône-Alpes, voilà les prévisions de circulation TER :

• Lyon – Grenoble 100% des circulations en heure de pointe

• Saint-André-le-Gaz – Lyon Perrache 90% des circulations en heure de pointe

• Chambéry – Grenoble 85% des circulations en heure de pointe

• Vienne – Lyon Perrache 100% des circulations en heure de pointe

• Villefranche sur Saône – Lyon Perrache 100% des circulations en heure de pointe

• Brignais – Lyon Saint-Paul 100% des circulations en heure de pointe

• Bourg-en-Bresse – Lyon Perrache 80% des circulations en heure de pointe

• Chambéry – Lyon 85% des circulations en heure de pointe

• Lyon Part-Dieu – Saint-Etienne 100% des circulations en heure de pointe • Sain Bel – Lyon Saint-Paul 50% des circulations en heure de pointe

• Lyon – Roanne 60% des circulations en heure de pointe

Et voici celles de l’Auvergne :

• Clermont-Ferrand – Issoire – Brioude 50% des circulations en heure de pointe

• Moulins – Clermont-Ferrand 50% des circulations en heure de pointe

• Clermont-Ferrand – Thiers 50% des circulations en heure de pointe

• Volvic – Clermont-Ferrand 100% des circulations en heure de pointe

• Lyon– Clermont-Ferrand 75% des circulations en heure de pointe

• Clermont-Ferrand – Aurillac sera réouverte dans quelques jours (60% des circulations en heure de pointe).