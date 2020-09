La Tour-du-Pin : elle chute du 2e étage après une dispute avec son conjoint

Une femme de 31 ans a chuté mardi soir du 2e étage de son immeuble de la résidence Le Sauzai dans la commune de La-Tour-du-Pin. Le drame est survenu après une dispute avec son conjoint. Selon Le Dauphiné Libéré, la victime a été retrouvée inconsciente sur le sol, elle est polytraumatisée. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.



Alertés par des cris, ce sont des voisins de la résidence qui ont appelé les secours aux alentours de 22h. Certains ont même porté secours à la victime. L’un d’entre eux a été agressé par le conjoint de la jeune femme avant l’intervention des pompiers.



Les gendarmes ont également été alertés. Ils ont procédé à l’interpellation immédiate de l’homme âgé de 34 ans. Il était fortement alcoolisé. Les faits ont finalement été requalifiés en “violences aggravées avec plus de huit jours d’ITT, sur conjoint et en raison de l’ivresse manifeste du mis en cause.”



Le parquet de Bourgoin-Jallieu a ouvert une information judiciaire afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Déféré jeudi au parquet, le compagnon de la trentenaire a été mis en examen “pour violences aggravées, violences habituelles et usage de stupéfiants”. Il a été écroué à la prison de Saint-Quentin-Fallavier.