La Ville de Lyon met en place une plateforme pour acheter des produits frais

Un site internet va être créé pour permettre aux producteurs de fruits et légumes de vendre leurs produits frais. Il s’agira d’une plateforme pour mettre en relation producteurs, commerçants et acheteurs.



“Ces fruits, légumes et autres produits frais seront ensuite disponibles soit par le biais de services de livraison, soit déposés dans des Point Relais chez les commerçants.”

March 27, 2020

Il s’agissait d’une des mesures présentées par la Ville de Lyon cette semaine. En raison de la fermeture des marchés, ce site web permettra aux producteurs et commerçant de continuer de travailler sans les marchés traditionnels.