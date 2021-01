Laïcité : quatre enseignants sur dix admettent s’être déjà autocensurés

Ce mercredi, une étude publiée par l’Ifop (L’Institut français d’opinion publique) révèle que le nombre d’actes de contestation de la laïcité est en hausse dans les établissements scolaires en France. Une étude réalisée pour la fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo. Elle a été réalisée du 10 au 17 décembre 2020 auprès de 801 enseignants des premier et second degrés en France métropolitaine.



Cette enquête prouve que les enseignants sont de plus en plus nombreux (42%) à s’autocensurer au sein de leurs enseignements, pour éviter de possibles incidents qui pourraient être provoqués par certains élèves. La proportion est plus élevée dans le secondaire (49%), où il a progressé de 13 points par rapport à 2018 selon l’Ifop. De plus, ce sondage a été effectué trois mois après l’assassinat du professeur Samuel Paty.



Par ailleurs, les signes de séparatisme religieux apparaissent de plus en plus puisqu’au total, 59% des enseignants français avouent avoir été confrontés au moins une fois au sein de leur établissement. 28% remontent des refus d’entrer dans des édifices religieux lors de sorties scolaires. 24% ont déjà connu des contestations de repas de Noël, d’arbres de Noël et de galette des rois au nom de leur caractère chrétien.