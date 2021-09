L’ARS et le parquet ouvrent une enquête suite au décès d’une adolescente quelques jours après sa vaccination

L’Agence régionale de santé et le parquet d’Aix-en-Provence ont informé de l’ouverture d’une enquête après qu’une jeune fille de 17 ans soit décédée, 11 jours après avoir été vaccinée d’une dose de Pfizer. Suite à un malaise survenu dans son lycée de Gardanne, la jeune femme avait été prise en charge à l’hôpital d’AIx-en-Provence mais est décédée le lendemain d’une “embolie pulmonaire massive inexpliquée” a annoncé la tante de la victime.

Pour l’heure, l’ARS a expliqué qu’aucun lien ne pouvait encore être établi même si une enquête est en cours de leur côté. C’est aussi le cas du parquet d’Aix-en-Provence qui a, en plus, demandé une autopsie. « Cela prend un peu de temps. On va tout faire pour savoir les causes de ce décès », a ajouté Achille Kiriakides, procureur de la République d’Aix-en-Provence.