L’AS Saint-Etienne joue son ultime chance de maintien en Ligue 1 face à Auxerre

L’AS Saint-Etienne reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche à 19h au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion du barrage retour de Ligue 1, qui déterminera quelle équipe évoluera dans l’élite l’an prochain. À l’aller, au stade de l’Abbé Deschamps ce jeudi soir à Auxerre, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le meilleur sur l’autre et c’est par un match nul 1-1 que la partie s’est conclue. Un résultat plutôt favorable aux Stéphanois qui ont la chance de recevoir au retour et qui ont en plus marqué un but à l’extérieur, qui comptera double en cas d’égalité.

Pour éviter de se faire peur, il faudra jouer le match comme si il fallait le gagner. Sous peine d’être rapidement submergé par les Auxerrois qui ont montré beaucoup de volonté notamment après avoir égalisé dans la fin du match aller. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ne viendront pas faire de la figuration et il faudra répondre présent dans ce qui s’apparente être l’ultime chance des Stéphanois pour rester en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2021-2022. Pour ça, les Verts pourront compter sur leurs supporters, qui donneront tout en tribunes à n’en pas douter, bien que la tribune du kop des Green Angels, elle, sera bien fermée en raison d’un huis-clos prononcé par la commission de discipline de la LFP pour des jets de fumigènes lors du dernier ASSE-Monaco de la 34e journée de Ligue 1.

Il faudra donc résister à la pression de l’évènement et se montrer digne dans cette ultime étape pour sauver un club historique de notre championnat de France. Faute de quoi, le club du Forez pourrait repasser par la case Ligue 2, qu’il n’a plus connu depuis la saison 2003-2004…