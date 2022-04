L’AS Saint-Etienne prend un point à Bordeaux mais repasse barragiste

L’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux se sont quittés sur un match nul ce mercredi soir sur le score de 2 buts partout lors de cette 33e journée de Ligue 1. Un résultat plutôt satisfaisant pour les Verts au vu de la physionomie du match puisque les Bordelais avaient ouvert le score rapidement grâce à Mara au bout de 16 minutes de jeu. Et c’est même seulement 7 minutes plus tard que les locaux venaient doubler la mise grâce à une tête d’Onana sur corner (2-0, 23′).

Mais les Stéphanois ont fait preuve de courage et de résignation notamment sur une belle action entre Ryad Boudebouz et Denis Bouanga, que ce dernier venait conclure grâce à un poteau rentrant pour réduire le score (2-1, 33′). Au retour des vestiaires, les joueurs de Pascal Dupraz étaient gonflés à bloc et réussissaient même à revenir dans cette partie grâce à une égalisation d’Arnaud Nordin (2-2, 65′). Après ça, le second buteur du Forez aurait même pu marquer de nouveau mais sa tête venait s’écraser sur la barre transversale girondine.

En fin de partie, les Verts auraient pu connaître une immense désillusion sur un but inscrit par Jimmy Briand à la 89e mais ce dernier était finalement refusé pour un hors-jeux au début de l’action. Avec ce match nul, l’ASSE conserve 4 points d’avance sur Bordeaux mais repasse en revanche 18e et barragiste puisque Clermont l’a emporté face à Troyes et double ainsi le club de la Loire. Prochain rendez-vous ce samedi à Geoffroy-Guichard face à l’AS Monaco à 19h.