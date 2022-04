Ligue 1 : l’ASSE se déplace à Bordeaux avec l’objectif de rester hors de la zone rouge

L’AS Saint-Etienne affronte les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique ce mercredi à 19h à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Il s’agit évidemment d’un match primordial pour Pascal Dupraz et ses joueurs qui ont réussi à quitter la 18e place de barragiste le week-end dernier en s’imposant face à Brest à domicile (2-1). Il faudra donc surfer sur cette bonne dynamique et tenter d’enchaîner un second succès consécutif face à des Bordelais, 19es et à 4 points des Verts, qui sont en plein doute après une déroute vécue au Groupama Stadium ce dimanche face à l’OL (6-1).

Un succès permettrait aux joueurs du Forez de prendre 7 points d’avance sur leurs concurrents directs en plus de rester hors des trois dernières places du classement. L’opération sera compliquée mais devra être un franc succès puisqu’après ça, les Stéphanois recevront l’AS Monaco avant de se déplacer à Rennes puis à Nice. Trois matches extrêmement compliqués d’où l’intérêt de prendre rapidement des points, qui sont à la portée de l’ASSE.

