L’ASSE perd pour la 3e fois d’affilée en Ligue 2 face à Pau

L’AS Saint-Etienne s’est incliné 2-1 face au Pau FC ce samedi au stade Geoffroy-Guichard lors du match d’ouverture de la 15e journée de Ligue 2. C’est Gaëtan Charbonnier qui a marqué le but stéphanois à la 10e minute de jeu, permettant aux Verts de prendre les devants. Mais c’était sans compter sur une égalisation d’Henri Saivet à la 75e minute de jeu, grâce à un penalty transformé suite à une main stéphanoise dans la surface. Et c’est seulement trois minutes plus tard, que Sessy D’Almeida envoyait une reprise de volée majestueuse au fond des filets d’Etienne Green depuis l’entrée de la surface de réparation, pour retourner totalement la partie en trois minutes.

Une défaite qui laisse les joueurs de Laurent Batlles provisoirement à la 5e place du classement, Ajaccio et Guingamp pouvant dépasser le club du Forez ce soir. La belle opération est manquée pour les Verts qui en cas de succès aurait pu revenir provisoirement sur la troisième marche du podium. Prochain match à Amiens le samedi 2 décembre prochain avec l’obligation de rebondir après trois défaites consécutives en championnat.