L’association MSI demande l’aide de Gregory Doucet pour les colis alimentaires

Ce jeudi après-midi à 17h30, les membres de l’association MSI Mouvement vont se réunir place de la Comédie. Un rassemblement qui a pour but d’attirer l’attention du maire de Lyon, Grégory Doucet au sujet d’un différend qui l’oppose à Pierre Olivier, le maire du 2ème arrondissement.

Depuis juin, le président de MSI, Abdelaziz Boumedienne accuse Pierre Olivier de leur avoir retiré leur créneau du jeudi soir pour des distributions aux SDF et personnes isolées de colis alimentaires et de repas à la salle Bayard, située dans le quartier de la Confluence.

Le président du MSI prévient que « comme nous n’avons plus de créneaux Bayard, nous distribuerons des repas et des colis alimentaires aux démunis et aux sans domicile fixe ce jour même la mairie de Lyon