Le 10ème quart de finale européen de l’histoire de l’OL, une défense impeccable….Ce qu’il faut retenir de OL-Porto ( 1-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC PORTO : 1-1 , 1/8ème de finale retour de Ligue Europa. Buts : Dembele (13e), Pepê (27e).

Vainqueur 1-0 au match aller, l’OL s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Dembélé buteur, Dubois décisif

Alors que Porto semblait prendre les commandes du match, l’OL a frappé le premier grâce à Dembélé, à la conclusion d’une remarquable ouverture signé Dubois, de l’extérieur du pied droit. “Une passe extraordinaire”, dixit Peter Bosz. Pris en grippe par une partie du public lyonnais, déclassé le jour même en équipe de France au profit de Clauss, le capitaine des Gones a été le meilleur joueur en première période, signant également deux retours salvateurs. Après le repos, Paqueta a été exemplaire, sur le plan technique comme dans l’engagement.

Le cœur des Lyonnais

A 1-1, l’OL aurait pu trembler face aux assauts du FC Porto. Il n’en a presque rien été. Lopes n’a pas eu besoin de se montrer décisif, en dépit de deux frayeurs sur une reprise lointaine de Pepe (78e) et le contrôle raté de Vintinha en pleine surface (92e). Bien organisés, vaillants, les joueurs de Peter Bosz n’ont pas tremblé. Avec plus de réalisme, ils auraient même remporté ce match 2-1 mais Dembele (63e) et Aouar (73e) ont buté sur le gardien, alors que Paqueta et Aouar se sont gênés sur une énorme occasion à l’ultime seconde.

Le 10ème quart de finale européen de l’OL

L’OL s’est qualifié pour le 10ème quart de finale européen de son histoire. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 13 heures. Les adversaires potentiels : FC Barcelone, Braga, RB Leipzig, Glasgow Rangers, Atalanta Bergame, West Ham et Eintracht Francfort. Les matchs auront lieu les 10 et 17 avril.

De la tension en fin de match

Des échauffourées ont éclaté en fin de match entre les bancs des deux équipes. Premier présent en conférence de presse, le coach du FC Porto Sergio Conceicao était remonté : “Quelqu’un du staff de l’OL insultait en portugais des personnes de mon staff, c’est tout ce que je peux dire à ce sujet”.

Julien Huët