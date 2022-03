Le César des lycéens : une Mâconnaise a remis le prix au réalisateur de “Bac Nord”

Ce lundi 7 mars, le César des lycéens a été remis à Cédric Jimenez, le réalisateur du film “Bac Nord”, par Margaux Verdennet, originaire de Mâcon et élève au lycée privé Ozanam, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

La cérémonie a eu lieu devant plus de 400 élèves et en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la présidente de l’Académie des arts et techniques du cinéma, Véronique Cayla.