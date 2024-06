Le 3e ligne Kamil Bouregba a rejoint le CSBJ en provenance de l'ASBC et a signé un contrat d'une année avec le club nord-isérois. Il jouait jusqu’à maintenant en National 2 et va ainsi passer au niveau supérieur qu’est la National 1, division dans laquelle se trouve le CSBJ qui s'est dit être heureux d’accueillir le joueur qui apportera énergie et fraîcheur à l’équipe.