Le FC Villefranche-Beaujolais bat Bastia-Borgo et se rapproche d’une sortie de la zone de relégation

Le FC Villefranche-Beaujolais s’est imposé 2-0 ce vendredi lors de la 28e journée de National face à Bastia-Borgo sur sa pelouse du stade Armand Chouffet. Les buteurs caladois sont Taufflieb et M’Buyi. Après quatre rencontres sans succès, les joueurs d’Hervé Della Maggiore renouent avec la victoire et sont désormais 13es avec un seul petit point de retard sur la 12e place, occupée par Bourg-en-Bresse, et qui est la première position de non-relégable cette saison.