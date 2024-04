Ouverture prochaine de la « LOU Piscine » à Gerland

Ce vendredi 26 avril, la ville de Lyon a présenté la nouvelle piscine de Gerland. Située juste à côté du Matmut Stadium, la "Lou Piscine" ouvrira ses portes le 26 juin après d'importants travaux de rénovation.

Depuis leur arrivée en 2017, le Lou Rugby s'est efforcé de créer la "cité du sport" voulu par Tony Garnier, en rénovant le stade, mais également les Jardins du LOU, le centre de formation, le centre de santé, The Ruck Hôtel, etc. C'était donc au tour de la piscine et de son plongeoir classé monument historique de faire peau neuve.

Le groupe GL Events, présidé par Olivier Ginon, en partenariat avec la ville de Lyon et la région, aura déboursé 14 millions d'euros pour réaliser les travaux de ces 15 hectares : 2 millions de la région Auvergne Rhône-Alpes, 1million de la Ville de Lyon et 11, 3 millions du LOU Rugby.

Olivier Ginon, Président de GL Events

Cette piscine est le fruit de la collaboration entre le public et le privé, souhaitant ainsi donner la possibilité à 229 000 usagers par an d'apprendre à nager, de faire du sport et d'être accessible à tous avec des prix partant de 3 euros.

Grégory Doucet, Maire de Lyon

On y retrouvera donc un bassin extérieur avec un espace bien-être, mais également un bassin intérieur de 25 mètres et 4 lignes de nage, ainsi qu'un espace fitness. Ce lieu accueillera aussi bien le grand public que les entraînements des joueurs du LOU Rugby, ainsi que les séjours USCPA.

Yves Blein, Président de l'association USCPA