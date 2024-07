Pour la 37e édition, plus de 180 compagnies de théâtre et spectacles en tout genre vont vous accompagner pendant 4 jours non-stop. La ville se transforme en scène ouverte afin de proposer à sa population plus de 946 représentations lors de 181 spectacles. Sur les places, dans les jardins et dans les rues, retrouvez le festival Chalon dans la rue dès aujourd'hui !

K.M