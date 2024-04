Le festival Youth Wave à Croix Rousse, un événement organisé par les jeunes

Ce samedi 27 avril, le festival Youth Wave ouvrira ses portes pour une nouvelle année à la maison des associations Robert Luc à la Croix Rousse. En collaboration avec les centres sociaux de la Croix Rousse, cet événement gratuit a été imaginé et organisé par les jeunes des pentes et du quartier de la Croix Rousse, encadrés par l'association Graine électronique. Une association positive qui mêle transition écologique, culture et fête.

Oriane, co-fondatrice de Graine électronique :

Durant de nombreuses semaines, les adolescents ont programmé l'événement, organisé le festival en choisissant la programmation musicale, mais aussi commencé la préparation des stands, des pancartes et des jeux.

Maya, Danielle et Serena

Bubble foot, jeux, vide dressing, stands de nourriture et concert de Rap avec le LABO, de pop avec Louce et d'électro avec Graine électronique sont au programme.

Rayan

Smaël

Accréditations photo : Samuel Mecklenburg, Justine Botrel