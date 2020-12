Le gouvernement annonce le report des soldes d’hiver

C’est désormais officiel. La date de début des soldes est reportée au 20 janvier. La traditionnelle période de rabais est décalée, selon Alain Griset, le ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises. Les soldes d’hiver devaient initialement débuter le 6 janvier.

Pour rappel, plusieurs fédérations de commerçants indépendants avaient demandé au gouvernement de reporter l’ouverture des soldes d’hiver à fin janvier, en raison des perturbations subies dans leur activité à cause de la crise sanitaire.



Le but de ce report est de permettre aux commerçants de refaire leur trésorerie. Selon la CDF et les CAMF “Les stocks de ces magasins sont aux plus hauts et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est donc vital pour ces commerces de pouvoir vendre au “juste prix”, sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d’hiver”.