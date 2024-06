Le groupe Casino et les syndicats ont conclu un accord de principe sur le plan social

Cet accord, mettant en jeu plusieurs milliers de salariés, a été établi hier soir à propos du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Les syndicats et la direction de Casino se sont accordés sur les mesures prises pour sauver les emplois et surmonter les difficultés sociales et financières du groupe. À savoir que, il y a quelques jours, le Comité Social et Économique Central (CSEC) de Casino poursuivait en justice l'ex-PDG du groupe, Jean-Charles Naouri, et lui reprochait que le PSE présenté ne correspondait pas à celui attendu par les créanciers. Il reste à savoir maintenant si le PSE présenté aujourd'hui à la Cour d'appel de Paris semble cohérent aux yeux de la justice.

K.M