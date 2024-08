Le LOU s’impose pour son premier match de préparation contre Vannes

Pour sa toute première rencontre amicale de la saison, le LOU a disposé de Vannes (33-21) au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu. Reprise oblige, les Lyonnais ont mis du temps à se mettre en route, mais se sont finalement défaits des Vannetais dans le dernier quart d'heure en infligeant un 19-0 à leur adversaire.



Les Rouge et Noir affronteront le Racing 92 samedi prochain à Bourg-en-Bresse lors de leur second match de préparation. A noter que Charly Mignot et Paddy Jackson sont sortis sur blessure côté lyonnais.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗟𝗢𝗨 𝗥𝘂𝗴𝗯𝘆 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗥𝗖 𝗩𝗮𝗻𝗻𝗲𝘀 (𝟯𝟯-𝟮𝟭) ! 😍🐺Nos Rouge & Noir s'imposent grâce à 5 essais inscrits par Josiah Maraku, Charly Mignot, Martin Méliande, Ethan Dumortier et Beka Shvangiradze.#LaForceDuLou#LaMeute pic.twitter.com/5lHMHoDltY — LOU Rugby (@LeLOURugby) August 23, 2024