Le LOU s’incline face à Toulon et perd Bastareaud

À l’occasion de son déplacement du côté du stade Mayol, le LOU a laissé la victoire lui échapper au profit des Toulonnais hier soir (19-13). Une défaite qui fait mal alors que les sudistes ne sont pas au mieux depuis le début de la saison. Les joueurs de Pierre Mignoni pointent en tout cas provisoirement à la 5e place du top 14. Mais en plus de la défaite, les Lyonnais ont perdu Mathieu Bastareaud sur blessure. Alors qu’il revenait déjà de blessure justement et ne disputait que son 2e match depuis le début de la saison, celui qui évolue au poste de centre s’est blessé au genou et devrait encore manquer de nombreux rendez-vous. En bref, une soirée cauchemardesque pour le LOU.