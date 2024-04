Loire : une jeune fille de 17 ans meurt pendant une expédition urbex

Une jeune fille de 17 ans est décédée ce samedi 27 avril lors d'une expédition urbex avec des amis. Le but de cette activité hors la loi est de visiter des lieux ou sites abandonnés. Le site en question était celui de l'usine Äkers, entre Unieux et Fraisses, une ancienne industrie métallurgique et de transformation industrielle. Au moment des faits, le toit s'est effondré et deux jeunes filles se sont retrouvées plusieurs mètres plus bas. L'une des adolescentes est décédée, tandis que l'autre jeune fille, également âgée de 17 ans, a été gravement blessée. Les deux autres personnes qui ont assisté à la scène ont alerté les secours.