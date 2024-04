L’entreprise Badoit doit faire face à la diminution des sources de Saint-Galmier

L'entreprise Badoit a constaté une diminution de sa ressource en eau dans ses sources historiques de Saint-Galmier. La production est passée de 300 millions de bouteilles par an à environ 215 millions. La marque aurait trouvé des sources similaires à Bellegarde-en-Forez et Saint-André-le-Puy et négocie depuis un an pour exploiter les forages. L'entreprise demande l'autorisation d'exploiter les deux forages pendant 20 ans afin de puiser jusqu'à 131 400 mètres cubes d'eau par an, dans le but de permettre la régénération des ressources historiques.