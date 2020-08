Le masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne dès ce mardi

C’était une question de temps. La préfecture du Rhône a finalement tranché. Le port du masque sera obligatoire à Lyon et Villeurbanne à partir de ce mardi matin. Toutes les personnes de plus de 11 ans sont concernées. Pour le préfet Pascal Mailhos “Force est de constater que les mesures actuelles ne suffisent pas“.



Pour le reste de la Métropole de Lyon et du département du Rhône, le masque sera obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour des zones scolaires, des collèges et les lycées, mais aussi des gares, des arrêts de bus ou de tram.



Les contrôles seront renforcés.

A compter du 1er septembre, le port du #masque sera obligatoire dans l’espace public pour toute personne de 11 ans et plus sur l’ensemble de @villedelyon et @villeurbanne. pic.twitter.com/hhhw8eY2VG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 31, 2020