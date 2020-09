Le métro fonctionnera de nouveau jusqu’à 2h du matin le week-end

Dès ce vendredi, le métro va fonctionner jusqu’à 2h du matin. Les trois lignes de bus Pleine Lune reprennent également du service ce jeudi.



Mis en place en novembre 2019, la prolongation des 4 lignes de métro jusqu’à 2h les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche facilite les déplacements dans l’agglomération.

Les parcs relais connectés au métro s’adaptent également en ouvrant jusqu’à 3h du matin le weekend.



Les lignes « Pleine Lune » effectuent chacune quatre trajets à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 du matin les vendredis, samedis et dimanches pour relier la presqu’île aux campus et résidences étudiantes.

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Part-Dieu Jules Favre > Charpennes > La Doua

4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin.

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Mermoz Pinel > Grange Blanche

4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin.

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest

4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin.

[ACTU]

