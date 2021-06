Le milieu Maxime Blanc quitte le FCVB pour Bourg-en-Bresse

Auteur d’une saison héroïque mais frustrante, le FCVB a annoncé le départ de plusieurs de ses joueurs et notamment de son milieu de terrain Maxime Blanc. Après quatre ans de bons et loyaux services, c’est un départ émouvant pour ce beaujolais de cœur.



Maxime Blanc ne poursuivra pas son contrat jusqu’en 2022. Accompagné par le défenseur Romain Fleurier, il rejoindra le Football Bourg-en-Bresse 01 de Nationale 1 la saison prochaine.



La direction du FCVB a tenu à remercier ses joueurs pour leur service. “Nous remercions Maxime pour ces quatre belles saisons passées sous nos couleurs et souhaitons une bonne continuation à ces deux joueurs.”



D’autres joueurs sont en fin de contrat et ne prolongeront pas, tels que Brian Feneuil, Romain Escarpit, Arnold Garita, Josué Ahouré, Romuald Lacazette, Terence Makengo ainsi que le préparateur physique Romain Charlois.



À noter que Timothée Taufflieb a lui prolongé l’aventure avec le FCVB jusqu’en 2023.

🚨 #Mercato : 𝙏𝙖𝙪𝙛𝙛𝙡𝙞𝙚𝙗 𝙨𝙚𝙧𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙖𝙙𝙤𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙦𝙪'𝙚𝙣 𝟮𝟬𝟮𝟯 !

Après cette saison humainement incroyable, notre milieu de terrain @TiiMoO_08 a prolongé 👀⬇️#TeamFCVB 💙🤍 #NationalFFF https://t.co/Hgm2z4Lcgo — FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) June 10, 2021