Le moral des ménages français est de nouveau en hausse

Le moral des ménages en France est à la hausse en ce mois de septembre après un mois d’août qui allait plutôt dans le sens contraire. L’indice est remonté grâce notamment à l’optimisme des ménages quant à leur niveau de vie sur l’année à venir et à l’évolution du chômage. Actuellement, l’indicateur de confiance s’élève à 102 points, c’est plus que la moyenne de 100 points entre 1987 et 2020. Il était descendu à 99 en août après être monté à 101 en juillet. Cet indicateur avait même atteint 98 en mai, alors que la sortie du troisième confinement lié à l’épidémie de Covid avait permis un pic à 103.

Selon les chiffres de l’Insee, Le solde des ménages optimistes sur le niveau de vie en France au cours des douze prochains mois augmente de onze points et les craintes sur le chômage reculent de treize points.