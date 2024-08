Le musée Cinéma et Miniatures de Lyon ouvre une exposition dédiée à Beetlejuice

Le musée Cinéma et Miniatures de Lyon a annoncé l'ouverture d'une exposition temporaire, à partir du 11 septembre, dédiée à l'univers du film Beetlejuice de Tim Burton, à l'occasion de la sortie du second opus dans les salles de cinéma le même jour. Des objets originaux du film de 1988 seront exposés et le musée a acquis et restauré les pellicules 35 mm du long-métrage.

Des interviews exclusives d'artistes ayant travaillé sur les deux films seront diffusées. Le serpent original de la scène sur la planète de sable, animé en stop-motion dans le film, sera également visible.

ML