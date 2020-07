Le niveau 3 du plan canicule activé

La Préfecture vient de déclencher le niveau 3 « alerte canicule. » Des températures caniculaires sont attendues jeudi, vendredi et samedi à Lyon avec un mercure au-delà des 40 degrés.

La Ville de Lyon se mobilise et met en œuvre un large dispositif d’alerte, de surveillance et d’accompagnement des personnes les plus fragiles ou isolées. Une attention toute particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi elles sont invitées à s’inscrire sur le registre du plan canicule. Cela leur permet d’être en lien direct et régulier avec des agents du CCAS (Centre communal d’Action sociale).

Comment se rafraîchir ?

Pour se rafraîchir il est possible de profiter de la fraîcheur des parcs avec des horaires élargis qui permettent aux lyonnais de mieux profiter des espaces verts de proximité. Les bornes fontaines d’eau potable, fermées lors du confinement, sont aussi progressivement remises en service pour atténuer les effets de la chaleur et apporter une sensation de fraicheur.

La Ville de Lyon a recensé quelques 600 lieux où il est possible de se rafraîchir à travers les 9 arrondissements. Ces informations pourront dorénavant être transmises par la plateforme Lyon en Direct, les mairies d’arrondissement et prochainement via une carte interactive sur le site web Lyon.fr et l’appli mobile de la Ville de Lyon.