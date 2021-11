Le nouvel album d’Adèle sort ce vendredi

Adèle sort son nouvel album intitulé “30” ce vendredi. Ce quatrième opus est synonyme du grand retour de la chanteuse britannique, six ans après la sortie de son dernier album “25”.

Un mois après la sortie du titre phare de ce nouvel album, “Easy on me”, il est désormais possible d’écouter le reste des chansons.

Plusieurs d’entre elles concernent sa vie personnelle : “To be loved” évoque l’absence de son père, et “My little love” sa relation avec son fils, Angelo. On retrouve un registre triste, bien caractéristique du style de la Londonienne, mais aussi des tons plus joyeux comme “Love is a game”

Son précédent opus, “25”, avait dépassé les 20 millions d’albums vendus, et avait remporté la prestigieuse récompense du Grammy Awards de l’album de l’année 2017.