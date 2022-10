Le parcours du Tour de France 2023

Le parcours de la 110e édition du Tour de France a été dévoilé. La Grande Boucle s’élancera de Bilbao le 1er juillet avant de rejoindre les Champs-Elysées le 23 juillet.



Le Tour de France 2023 passera dans la région avec de nombreuses étape dans le Massif Central. Trente-cinq ans après sa dernière apparition sur la Grande Boucle, le puy de Dôme, le plus haut volcan d’Auvergne qui sera escaladé à la fin de la première semaine de course.



L’étape du 13 juillet reliera Roanne à Belleville-en-Beaujolais. Un parcours accidenté dessiné sur les reliefs du Beaujolais qui devrait sacrer un attaquant ou un sprinteur explosif ayant résisté aux montées des cols de la Croix Montmain et de la Croix Rosier.