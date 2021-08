Le pass sanitaire sera obligatoire pour reprendre le foot amateur

La FFF a annoncé que le retour du football amateur en août sera soumis au pass sanitaire pour tous : joueurs, staffs, dirigeants, encadrants ou bénévoles. “La solution la plus sure pour reprendre le football en protégeant au mieux nos pratiquants et pratiquantes”, selon Noël Le Graët.



“Le pass sanitaire sera requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition”.



A noter que le pass sanitaire sera obligatoire le 30 septembre pour les 12-17 ans, alors que les moins de 12 ans sont exemptés.



Pour rappel, la reprise aura lieu “en août pour les Championnats Nationaux, puis à partir du week-end du 28 et 29 août pour la Coupe de France, avant de se poursuivre courant septembre avec le retour des compétitions régionales et départementales”.