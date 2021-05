Le plan de déconfinement détaillé par Jean Castex

Dans un entretien accordé au Parisien, Jean Castex a détaillé les modalités du déconfinement devant prendre effet le 19 mai prochain en France. Un plan divisé en trois dates clés : le 19 mai, le 9 juin et enfin le 30 juin.

Dans un peu plus d’une semaine, les bars et les restaurants pourront rouvrir leurs terrasses. Le Premier ministre a précisé la mise en place d’une jauge de 50% de leurs capacités. Dans un premier temps, seulement six personnes pourront être assis à table, et ce, durant l’intégralité du repas.

Parallèlement, les commerces jugés non-essentiels pourront rouvrir en respectant un périmètre bien précis : 8m² par client. Une mesure également applicable aux musées. Les cinémas et les salles de spectacle devront quant à eux respecter une jauge de 35% de leurs capacités, plafonnée à 800 personnes.

L’allègement des restrictions en juin

A partir du 9 juin, les terrasses redeviendront complètement utilisables. Les bars et les restaurants seront ouverts à 50% et pourront à nouveau accueillir du public en salle. La règle des six personnes par table restera effective. Les commerces non-essentiels et les musées verront leurs restrictions progressivement s’assouplir, passant de 8m² à 4m². Une jauge censée disparaître au 30 juin prochain avec le maintien des gestes barrières.

Dans les cinémas et les salles de spectacle, la jauge passera à 65% avec une limite fixée à 5000 personnes. Dès 1000 personnes, le pass sanitaire sera de rigueur.

La dernière date clé du déconfinement est prévue au 30 juin. Les bars et les restaurants pourront rouvrir à 100%, tout en conservant les gestes barrières et la distanciation sociale. Les musées, les commerces, les salles de cinéma et de spectacle verront enfin leurs jauges disparaître. Avec l’arrivée des beaux jours, le retour à une vie presque normale se profile en France.