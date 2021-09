Le Printemps de Pérouges débute ce jeudi

Le festival emblématique du Printemps de Pérouges ouvre ses portes ce jeudi 9 septembre pour une durée de dix jours jusqu’au 19 septembre prochain. Le public pourra ainsi y voir les différents artistes et comédiens : Jarry, Pomme, Chico & The Gypsies, Richard Galliano, Michel Jonasz, Fabrice Luchini, Têtes Raides, Gaëlle Buswel et Laura Cox ainsi qu’Interpreti Veneziani.

C’est dans l’enceinte du château de Chazey-sur-Ain, dans le jardin précisément, que les shows se dérouleront. Prévu initialement en juin, l’évènement avait été déplacé à septembre par les organisateurs.