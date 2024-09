À l’initiative du Département, le projet Life Loire a été retenu par la Commission européenne pour combler le déficit de sédiments du fleuve et ainsi favoriser la biodiversité. Un peu plus de 6 millions d’euros ont été débloqués pour financer les travaux, qui s’étaleront jusqu’en 2030. À noter que ces travaux n’auront aucune incidence sur le débit du fleuve en amont, au barrage de Grangent, et que la production d’électricité ne sera pas impactée.

EP