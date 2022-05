Le retour de la tortue disparue à Chuyer

Alors qu’une tortue des Maures avait réussi à sortir de son enclos à Chuyer en creusant un trou sous le grillage il y a 20 jours, cette dernière a été retrouvée saine et sauve par un jardinier, à plus d’un kilomètre de son point de départ. L’animal était totalement déshydratée et a été retrouvé à côté de la route. Heureusement plus de peur que de mal, la propriétaire a pu récupérer sa tortue qu’elle possède depuis une quarantaine d’années.