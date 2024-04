Le retour des Nuits Sonores à Lyon

C'est le retour pour une 21ème éditions du festival des Nuits Sonores de Lyon qui aura lieu du 7 au 12 mai 2024.

Les Nuits sonores, célèbre évènements lyonnais est un programme lancé en 2010 par l'association Art Farty. Ses quatre valeurs principales sont : l'accessibilité pour tous, le respect de l'environnement, l'inclusion sociale, la solidarité et la prévention.

Sur le plan artistique, les journées sont tournés vers l'avenir avec un soundsystem (un système de reproduction et amplification du son), des immersions audiovisuelles, des lives et des dancefloor urbain. Les grandes Locos, la Sucrière, le Sucre, H7, le transbordeur et les espaces publics et culturel lyonnais seront les lieux de jeux des artistes.

Une diversité de communautés artistiques internationales et locales sera présente. On y retrouvera par exemple les artistes Laurent Garnier, MCDE, FJAAK, Skrillex et même l'ancien joueur de football Djibril Cissé aux platines.

Réservation sur le site internet.