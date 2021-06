Le Rhône et la Loire restent en alerte pour les orages

Il ne reste que 4 départements en alerte orange pour les orages. parmi eux, le Rhône et la Loire. Selon Météo France ” il existe un risque fort de phénomène violent ainsi qu’un risque de forts cumuls de précipitations.”



En début d’après-midi, les orages devraient se déclencher sur le Massif Central. Très rapidement, ils pourraient prendre un caractère violent sur l’ouest de l’Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la forte grêle, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l’ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires.



A noter que ce dimanche, Les orages ont fait des dégâts dans le secteur de Tarare. Des infiltrations se sont produites à l’école du Serroux et au gymnase Robert-Magat qui servaient de bureau de vote. Des dégâts ont également été causés à la vigne dans le secteur de Létra, selon Le Progrès.