Le Rhône, l’Isère et l’Ain maintenus en vigilance jaune neige-verglas

Le Rhône, l’Ain et l’Isère ont été maintenus ce dimanche après-midi en vigilance jaune neige-verglas par Météo France. Des chutes de neige sont attendues localement dans la nuit de dimanche à lundi dans ces trois départements, notamment dans l’Ain et dans l’Isère.



Dans la ville de Lyon, la neige ne devrait pas tomber en raison des températures plus douces dans la capitale des Gaules. Des averses seront donc au programme de la nuit prochaine.